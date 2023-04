CVM barra duas indicações do governo Lula para o Conselho de Administração da Petrobrás

Apoie o 247

247 - A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio de sua Superintendência de Relações com Empresas (SEP), emitiu um ofício à Petrobrás a favor da inelegibilidade de dois indicados do governo para o Conselho Administrativo da empresa.

Um dos indicados é o atual secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Pietro Adamo Sampaio Mendes, que foi indicado para a presidência do conselho. O outro é o ex-ministro de Ciência e Tecnologia do governo Lula, Sérgio Machado Rezende, que foi indicado para uma vaga de conselheiro. Ambos foram considerados inelegíveis pela SEP.

Leia o comunicado da Petrobrás sobre o ofício da CVM:

"A Petrobrás informa que recebeu ofício da Superintendência de Relações com Empresas (SEP), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no qual comunica que, considerando as informações disponíveis até o presente momento e em linha com o entendimento do Comitê de Elegibilidade e do Conselho de Administração da Petrobrás, concluiu pela inelegibilidade dos candidatos Pietro Adamo Sampaio Mendes e Sérgio Machado Rezende para a eleição de membros do Conselho de Administração a ser realizada na Assembleia Geral Ordinária de 27/04/2023.

As análises do Comitê de Elegibilidade e do Conselho de Administração sobre os indicados pelos acionistas controlador e minoritários podem ser encontradas no endereço eletrônico da Companhia (https://www.investidorpetrobras.com.br/assembleias-e-atas-de-reunioes-do-ca-e-comites), onde são disponibilizadas à medida em que são concluídas.

Fatos julgados relevantes serão tempestivamente divulgados ao mercado".

