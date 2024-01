CVM frustra planos de investidor encrenqueiro

Apoie o 247

247 - A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) acolheu um parecer da Superintendência de Relações com Empresas (SEP) e negou o pedido da Esh Theta Master Fundo de Investimento Multimercado para interromper, por 15 dias, o prazo de convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Terra Santa (LAND3), prevista para ocorrer nesta quarta-feira (31). A suspensão do direito a voto dos acionistas majoritários era um desejo do sócio-fundador da Esh, Vladimir Timerman.

O colegiado da CVM considerou improcedente a iniciativa da Esh e “por unanimidade, acompanhou a manifestação da área técnica, deliberando pelo indeferimento do pedido de interrupção do curso do prazo de convocação da AGE da Terra Santa, prevista para realizar-se em 31.01.2024”, segundo noticia o Correio da Manhã.

A decisão frustra mais uma tentativa da Esh Capital de assumir, mesmo sendo minoritária, o controle da companhia por meio de um conflito com os acionistas majoritários.

A Esh havia alegado ‘conflito de interesses' para pedir a suspensão da AGE. A administração da Terra Santa, no entanto, “sustentou que, de acordo com precedente da CVM, um eventual conflito material de interesses somente pode ser analisado ‘ex post’, após a realização da assembleia e após proferido o voto do acionista”.

