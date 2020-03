Datafolha: em meio a pandemia, brasileiro teme perder emprego e renda

247 - Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha apontou que, para 79% dos entrevistados, a economia brasileira será muito afetada pela propagação da doença. Outros 16% acham que ela será pouco afetada e 3% dizem que ela não será prejudicada. Foram entrevistadas 1.558 pessoas por telefone celular entre quarta (18) e sexta (20). No Brasil, o Ministério da Fazenda rebaixou sua previsão de crescimento para este ano, de 2,1% para 0,02%.

De acordo com o levantamento, 50% dos brasileiros preveem que a crise do coronavírus terá efeitos prolongados e 44% acham que os prejuízos econômicos acabarão em pouco tempo. As mulheres estão mais pessimistas do que os homens. Entre elas, 53% preveem uma crise econômica prolongada. Os dados foram publicados no jornal Folha de S.Paulo.

Nas entrevistas, 45% disseram que o prejuízo será passageiro, mas 28% acham que terão dificuldades por muito tempo. Apenas 24% afirmaram que não esperam ter prejuízos com a crise econômica.