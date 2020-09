Déficit nas contas públicas soma R$ 601,3 bi até agosto, diz Tesouro Nacional

O déficit do Brasil em 2020 deve chegar a R$ 895,8 bilhões, dentre a União, estados, municípios e estatais, de acordo com o secretário especial da Fazenda Waldery Rodrigues edit

247 - O déficit nas contas públicas do governo federal chegou a R$ 601,3 bilhões no acumulado entre janeiro e agosto, segundo o Tesouro Nacional. Trata-se do rombo do governo central, que reúne Tesouro, Banco Central e Previdência Social.

"É um número muito elevado, mas ele é justificado. Trabalhamos com ele contido em 2020. Para efeitos comparativos, o resultado primário mais grave que tivemos foi no comecinho de 2016, que foi da ordem de 2,6% do PIB. Agora subirá para 12,5% do PIB que mostra não só a severidade dessa crise, mas também a ação pronta do governo", disse o secretário.

Waldery Rodrigues argumenta que o rombo se deve aos gastos emergenciais motivados pela pandemia. Para medidas de combate à Covid-19 foram desembolsados R$ 607 bilhões.