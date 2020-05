Déficit pode ir a R$ 1,2 tri com dívida acima de 100% do PIB por mais de uma década, aponta estudo

Trabalho coordenado pelo economista Marcos Lisboa, presidente do Insper, estima que o gasto extraordinário com a pandemia de coronavírus pode superar R$ 900 bilhões e, por consequência, o déficit nas contas públicas irá a R$ 1,2 trilhão em 2020, cerca de dez vezes o projetado no início do ano edit

247 - Trabalho coordenado pelo economista Marcos Lisboa, presidente do Insper e colunista do jornal Folha de S.Paulo, estima que o gasto extraordinário com a pandemia de coronavírus pode superar R$ 900 bilhões e, por consequência, o déficit nas contas públicas irá a R$ 1,2 trilhão em 2020, cerca de dez vezes o projetado no início do ano. Atingido esse valor, a dívida bruta do governo vai superar 100% do PIB (Produto Interno Bruto) neste ano e deverá levar pelo menos dez anos para ficar novamente abaixo desse patamar, com grandes chances de não retornar ao nível anterior à crise, de 76%.

De acordo com o estudo "Impacto Fiscal da Pandemia: Andando sobre Gelo Fino", feito em conjunto com os economistas Marcelo Gazzano, Vinícius Botelho e Marcos Mendes, este último também colunista da Folha, antes da pandemia estava previsto um rombo de R$ 115 bilhões nas contas públicas. O valor ficará em R$ 712 bilhões por conta das medidas já anunciadas pelo governo.

O déficit pode chegar a R$ 1,2 trilhão diante da hipótese, cada vez mais provável, de que seja necessário estender a vigência de algumas medidas. A despesa com o auxílio emergencial de R$ 600 é estimada em quase R$ 150 bilhões até junho. Sua prorrogação por três meses dobra o valor.

