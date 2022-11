Definição sobre valor da PEC da Transição fica para próxima semana, diz Alckmin

Vice-presidente eleito destacou que objetivo com a PEC é garantir o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família e a continuidade de serviços e obras públicas edit

Por Lisandra Paraguassu (Reuters) - A definição sobre os valores embutidos na PEC para criar uma excepcionalidade ao teto de gastos e adequar o Orçamento do ano que vem para o próximo governo vai ficar para a próxima semana, disse o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), após participar de uma reunião com o relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), parlamentares e a equipe de transição.

Alckmin eleito afirmou que na segunda-feira haverá uma reunião com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para definir os números.

>>> Equipe de Lula vai apresentar PEC da Transição, para liberar gastos "inadiáveis" fora do teto; Alckmin quer "agilidade"

O vice-presidente eleito disse que o presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Celso Sabino (União-PA), e os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), serão procurados para conversar sobre a PEC.

"Na próxima terça vamos nos encontrar novamente para detalhar as necessidades para a PEC", disse.

Alckmin destacou que o objetivo da aprovação da PEC é garantir que não haja a interrupção do pagamento de 600 reais do Auxílio Brasil --benefício que voltará a ser chamado de Bolsa Família-- nem a paralisação de serviços e obras públicas.

Um dos participantes da equipe de transição, o senador eleito Wellington Dias (PT-PI) disse que depende de um entendimento com o Congresso Nacional e destacou haver muita boa vontade. Segundo ele, na terça é preciso já se ter condições para a redação da PEC ao citar que o prazo é exíguo --o Orçamento tem que ser aprovado pelo Congresso até meados de dezembro.

