Depois de falar contra a política de preços da Petrobrás, Bolsonaro diz que não vai interferir nos combustíveis

247 - Depois de aderir à posição do ex-presidente Lula (PT) de pôr fim à abusiva política de preços da Petrobrás, que vincula o preço do petróleo e dos combustíveis no Brasil ao mercado internacional, Jair Bolsonaro (PL) voltou atrás nesta quarta-feira (9).

Em evento do BTG Pactual, Bolsonaro disse que não vai "interferir" nos preços dos combustíveis e jogou a culpa no ICMS. "Não vou interferir, vai continuar este preço de gasolina. Temos que discutir o ICMS do combustível porque incide na bomba. […] O álcool caiu nos últimos meses e na bomba não baixou um centavo. A mesma coisa da gasolina, por causa dessa política errada do ICMS".

O Senado vota nesta quarta-feira um projeto que propõe congelar o valor do ICMS, dando cinco anos aos estados para que mudem a forma de cobrança do imposto para um valor fixo a cada litro. Atualmente, o imposto incide por um percentual em cada estado.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, negou que a Petrobrás vá congelar os preços dos combustíveis para conter a alta nas bombas.

