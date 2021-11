Depois de seguidas altas, preço médio da gasolina cai 0,45% nos postos, informa ANP

O preço médio da gasolina no Brasil agora é R$ 6,748 por litro, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) edit

247 - Depois de sucessivas altas, o preço médio da gasolina teve queda de 0,45% nesta semana nos postos de combustíveis, de acordo com levantamento divulgado nesta sexta-feira (26) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O preço médio do combustível agora é R$ 6,748 por litro

Considerando todo o ano, porém, a alta do preço médio é de 20,1%. O valor máximo, de R$ 7,909, foi encontrado em Valença, no Rio de Janeiro.

Já o preço médio do litro do diesel teve uma alta de 0,18%, custando em média R$ 5,366. No ano, a alta acumulada é de 48%.

O valor médio do litro do etanol caiu 0,35%, para R$ 5,395. No ano, a alta acumulada é de 69,5%.

