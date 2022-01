Depois de vetar, governo anuncia regularização de dívidas do Simples com descontos

Medida permite pagar dívidas com entrada de 1% do valor total, além de desconto em juros, multas e encargos legais edit

BRASÍLIA (Reuters) - Após o veto do presidente Jair Bolsonaro ao Refis do Simples Nacional, o Ministério da Economia anunciou nesta terça-feira medidas para regularização de dívidas de micro e pequenas empresas, incluindo parcelamento e desconto sobre os débitos.

O cálculo do desconto será feito a partir da capacidade de pagamento de cada empresa. A parcela mínima será de 100 reais --ou de 25 reais para microempreendedores individuais.

De acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 1,8 milhões de empresas estão inscritas na dívida ativa da União por débitos no Simples. O valor total das dívidas é de 137,2 bilhões de reais.

Nesse caso, o empresário poderá ao edital e fazer o pagamento em condições mais vantajosas. A entrada também será de 1%, paga em três meses, com restante parcelado até 57 meses e desconto de até 50%.

As medidas foram publicadas em terça edição extraordinária do Diário Oficial da União.

Na última semana, Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei aprovado pelo Congresso para criar uma espécie de Refis (programa de refinanciamento de dívidas) para micro e pequenas empresas.

Após passar o texto, Bolsonaro afirma que o governo busca alternativas para atender aos pequenos empresários impactados pela crise do coronavírus.

