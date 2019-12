Deputado do PDT vai à PGR contra Paulo Guedes

O deputado federal Paulo Ramos (PDT-RJ) sustenta que há incompatibilidade entre as atividades do ministro da Economia na iniciativa privada e suas atribuições no governo Bolsonaro edit

247 - O deputado federal Paulo Ramos (PDT-RJ) entrou com uma representação na Procuradoria Geral da República (PGR) contra o ministro da Economia, Paulo Guedes. O parlamentar sustenta que há incompatibilidade entre as atividades do ministro da Economia na iniciativa privada e suas atribuições no governo Bolsonaro e pede investigação sobre isso.

Segundo reportagem do site Congresso em Foco, a ação foi encaminhada no dia 18 de dezembro à Procuradoria da República no Distrito Federal (PRDF); ao Tribunal de Contas da União (TCU); Procuradoria-Geral da República (PGR); e aos membros da Comissão de Ética Pública da Presidência da República.

De acordo com o deputado, Guedes, que é um dos fundadores do banco PTG Pactual, é administrador ou sócio de bancos e fundos de investimentos. As empresas possuem “íntimas relações com entes estatais de mesmo gênero, notadamente, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES”, diz ainda na ação.