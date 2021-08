Desconfiança em Bolsonaro cresce e mercado começa a desembarcar do governo

Alguns dos motivos para a desconfiança do mercado em relação ao governo de Jair Bolsonaro são o risco de uma deterioração do quadro fiscal e a inflação mais alta do que se antecipava edit

247 - O mercado já começa a falar em desembarque do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) principalmente devido ao risco de uma deterioração do quadro fiscal, com a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos precatórios, e a inflação mais alta do que se antecipava. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Também conta a crise política gerada pela tentativa de reeleição de Bolsonaro, que tem colocado em dúvida a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro e confrontado ministros do Supremo Tribunal Federal.

As preocupações dos investidores se refletem na Bolsa de Valores brasileira e na cotação do dólar. A moeda americana encerrou a sessão desta quinta em alta de 0,87%, a R$ 5,4220.

PUBLICIDADE

De acordo com o ex-diretor do Banco Central e consultor da Schwartsman e Associados, Alexandre Schwartsman, apesar de vários alertas, o mercado ignorou os riscos domésticos, por estar surfando na onda da liquidez mundial, que aumentava o preço dos ativos. "Agora que há risco de o cenário mudar lá fora, os problemas domésticos ficaram à vista", disse.

"O mercado, em si, vende ativos sem dó e, portanto, pode-se dizer que já desembarcou. Sobre as pessoas, algumas já soltaram a mão do governo, como os manifestos recentes sugerem; outras, porém, há pouco erigiam estátuas em homenagem ao ministro Paulo Guedes", acrescentou.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE