Desempenho do comércio exterior da China supera expectativas em maio

Mesmo com os impactos de novos surtos da Covid-19, o comércio exterior teve crescimento estável nos primeiros cinco meses deste ano no país edit

Rádio Internacional da China - O valor total do comércio exterior da China superou US$ 537 bilhões em maio, registrando um aumento de 11,1%, conforme os dados divulgados pela Administração Geral da Alfândega. A exportação do país teve um incremento de 16,9%, enquanto a importação, 4%.

Mesmo com os impactos de novos surtos da COVID-19, o comércio exterior da China teve um crescimento estável nos primeiros cinco meses deste ano, mostrando resiliência e capacidade de recuperação da economia chinesa.

Sobretudo em maio, com a melhoria da situação epidêmica em lugares como Shanghai, a exportação na região do delta do rio Yangtzé vivenciou uma revitalização notável. Neste mês, o volume de importação e exportação da região teve uma expansão de cerca de 20% em comparação com abril.

Economistas apontaram que as influências da pandemia sobre as logísticas, produção e desembaraço alfandegário na China já diminuíram desde o final de abril. Se as medidas de prevenção e controle pandêmicos continuarem surtindo efeito e a demanda global se mantiver forte, a exportação chinesa pode ter um aumento de 15% em 2022.

A confiança dos analistas vieram dos seguintes aspectos. Primeiro, a China é parte fundamental da cadeia de oferta do mundo. A procura de produtos chineses global permanece robusta.

Nos primeiros cinco meses, a exportação chinesa para a Associação de Nações do Sudeste Asiático, maior parceiro comercial do país, alcançou 1,35 trilhão de yuans, registrando um aumento de 12,9%. Já o ritmo de incremento da exportação chinesa para a União Europeia, segundo maior parceiro comercial chinês, teve um aumento de 17,4%.

A confiança também se originou do julgamento de que a situação básica promissora da economia chinesa de longo prazo não mudou. Os fatos demonstram que os impactos da pandemia são temporários. A política dinâmica do zero COVID-19, a coordenação da prevenção da pandemia e o desenvolvimento socioeconômico, bem como as medidas relativas, foram comprovadamente competentes e efetivas.

O comércio exterior é um indicador importante para ponderar a economia chinesa. Nos últimos cinco meses, os resultados desse setor do país foram estáveis e satisfatórios, o que refletiu na forte resiliência econômica do país e também emitiu bons sinais para o mundo inteiro.

O tempo evidenciará que a China tem capacidade para manter um desenvolvimento econômico estável e ser uma força importante para estabilizar a cadeia de suprimentos e promover a recuperação econômica global.

Tradução: Paula Chen

Revisão: Erasto Santos Cruz

