Desemprego cai a 12,1% no trimestre encerrado em outubro, diz IBGE

A mediana das previsões em pesquisa da Reuters era de que a taxa ficaria em 12,3% no período edit

Apoie o 247

ICL

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A taxa de desemprego no Brasil recuou para 12,1% no trimestre encerrado em outubro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, em desempenho melhor do que o esperado pelo mercado.

A mediana das previsões em pesquisa da Reuters era de que a taxa ficaria em 12,3% no período.

Na comparação com o trimestre anterior (maio-julho), a taxa de desemprego caiu 1,6 ponto. No período, o contingente de pessoas ocupadas aumentou 3,6% e a taxa de ocupação foi a 54,6%, maior patamar desde o trimestre encerrado em abril.

PUBLICIDADE

Já o número de pessoas em busca de trabalho caiu 10,4%, para 12,9 milhões.

No trimestre encerrado em outubro, o número de empregados sem carteira assinada no setor privado aumentou 9,5% (1 milhão de pessoas), enquanto o contingente de empregados com carteira cresceu 4,1% (1,3 milhão de pessoas). O número de pessoas trabalhando por conta própria aumentou 2,6% (638 mil).

PUBLICIDADE