Desemprego recorde e inflação em alta fazem do Brasil o segundo país com maior sensação de mal-estar, diz levantamento

De acordo com dados do IBGE e da OCDE reunidos pelo pesquisador Daniel Duque, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), a taxa de desconforto socioeconômico no país chegou a 19,83% no primeiro trimestre de 2021 e só perdeu para a da Turquia em um ranking de 38 países. O motivo foi a alta taxa de desemprego e o aumento da inflação edit

247 - Um levantamento do pesquisador Daniel Duque, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), apontou que o Brasil ficou em segundo lugar entre 38 países no ranking do índice de mal-estar por causa da combinação de desemprego recorde e inflação alta. O teor da pesquisa foi publicado pelo jornal O Globo.

A lista da FGV relacionou o Brasil e membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne economias avançadas. De acordo com dados do IBGE e da OCDE reunidos pelo pesquisador, a taxa de desconforto socioeconômico no país chegou a 19,83% no primeiro trimestre de 2021 e só perdeu para a da Turquia, que teve o último registro referente ao quarto trimestre de 2020 (26,28%).

Em seguida, apareceram Espanha (16,09%), Colômbia (15,63%), Grécia (14,08%) e Chile (13,42%). Quanto mais alto esse percentual, pior é a taxa.

O número de desempregados no Brasil ficou em 14,8 milhões em março (14,7%), de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 6,1% em doze meses, o nível mais alto em quase quatro anos e meio, segundo estatísticas divulgadas pelo IBGE no dia 11 do mês passado. A meta do Banco Central para 2021 é 3,75%.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.