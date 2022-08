Desemprego recua em 22 estados no segundo trimestre, diz IBGE

Apoie o 247

247 - Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados nesta sexta-feira (12), apontam que o desemprego caiu em 22 dos 27 estados brasileiros ao longo do segundo trimestre deste ano, em comparação com os três anteriores. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) Trimestral, os demais cinco estados registraram estabilidade nos indicadores.

A taxa de desocupação registrada entre os meses de abril e junho foi de 9,3%, queda de 1,8 ponto porcentual sobre o primeiro trimestre do ano, quando o índice foi de 11,1%. No segundo trimestre de 2021, o desemprego chegou a 14,2%, segundo o IBGE.

A maior queda foi registrada em Pernambuco, com recuo de 3,5 pontos porcentuais . Em seguida aparecem Alagoas, Pará, Piauí e Acre.

Por outro lado, as maiores taxas de desemprego foram anotadas na Bahia (15,5%), Pernambuco (13,6%) e Sergipe (12,7%). Já as menores foram em Santa Catarina (3,9%), Mato Grosso (4,4%) e Mato Grosso do Sul (5,2%).

