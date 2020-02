Desemprego volta a crescer e atinge 11,9 milhões

Desemprego cresceu 0,2 ponto percentual no trimestre encerrado em janeiro e atinge quase 12 milhões de pessoas no país. Programa econômico de Guedes-Bolsonaro mantém altos níveis de desemprego. No trimestre encerrado em dezembro, taxa foi de 11%. Neste, encerrado em janeiro, subiu para 11,2% edit

247 - A despeito do governo Jair Bolsonaro afirmar que o Brasil está retomando o crescimento econômico o desemprego voltou a crescer e alcançou 11,9 milhões de trabalhadores no trimestre encerrado em janeiro, uma taxa de 11,2%. Segundo dado da Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios Contínua Mensal (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , em comparação com o trimestre encerrado em dezembro, a alta foi de 0,2%.

Além da alta do desemprego, os dados do IBGE apontam que 38,3 milhões de pessoas estão trabalhando na informalidade, um ligeiro recuou na taxa informalidade registrada no trimestre de agosto a setembro do ano passado, que foi de 41,2%, que passou para 40,7% no trimestre encerrado em janeiro e de .

O IBGE aponta, ainda, que o número de subocupados chega a 26,4 milhões. Apesar de elevado, o número apresenta uma queda de 2,7% no trimestre encerado em janeiro quando em comparação com o período anterior.

Em 2019, a taxa média de desemprego no Brasil foi de 11,9%, maior nível desde 2016 e foi recorde em 19 estados, além do Distrito Federal.