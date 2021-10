Desigualdade cresce mais no Brasil do que no restante do mundo na pandemia, diz FGV

Apoie o 247

247 - Estudo da Fundação Getúlio Vargas, com dados internacionais do Gallup World Poll, mostra que a pandemia da Covid-19 ampliou a desigualdade mais no Brasil do que nos demais países do mundo, conforme mostra reportagem do jornal Estado de S.Paulo deste domingo, 10.

“Os dados, colhidos antes e depois da pandemia, destacam ainda que a deterioração social brasileira foi mais forte entre a população de renda mais baixa”, informa o jornal. Segundo o diretor do FGV Social, Marcelo Neri, “no Brasil, a administração e o gerenciamento das áreas de saúde, educação e meio ambiente foram piores”.

