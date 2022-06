'Destruição a todo vapor', diz Uallace Moreira após declarações de Guedes sobre a Eletrobrás

"Guedes já prometeu para os amigos do 'mercado' e grande imprensa que vai vender todas as ações da União", destacou o economista edit

247 - O economista Uallace Moreira, professor da Universidade Federal da Bahia e professor visitante da Universidade Nacional de Seul, na Coréia do Sul, fez nesta segunda-feira (20) críticas a Paulo Guedes após o ministro da Economia afirmar que a União continuará vendendo as ações da Eletrobrás.

"Eletrobras e Paulo Guedes. Guedes já prometeu para os amigos do 'mercado' e grande imprensa que vai vender todas as ações da União. O objetivo é entregar tudo para o mercado e o governo não ter nada na Eletrobras. Projeto destruição total a todo vapor", escreveu o estudioso no Twitter.

Guedes participou nesta segunda de uma cerimônia comemorativa pelos 70 anos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), na sede da instituição, no Rio. "Vamos colocar aqui no BNDES as ações da Eletrobras (num fundo gerido pelo banco). É uma 'corporation', eu só preciso ter 10% (de participação no capital). E, na verdade, tenho 30 e tantos (%). Tenho sobrando uma porção de papéis da Eletrobras, que vou vender, ao longo do tempo", disse o ministro.

