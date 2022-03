Devido à crise ucraniana, Banco do BRICS suspende empréstimos e financiamentos para Rússia

No anúncio, a instituição não cita a operação militar russa na Ucrânia, mas menciona um cenário de "incertezas e restrições" edit

Sputnik - Com as fortes sanções lançadas pelos EUA e UE contra Rússia, a instituição financeira acredita que Moscou pode ficar com seus compromissos financeiros comprometidos, e decidiu suspender aprovação de novos projetos e desembolso para planejamentos antigos.

Em uma nota divulgada na quinta-feira (3) pelo New Development Bank (NDB) – também conhecido como Banco do BRICS – o banco suspendeu empréstimos e financiamentos à Rússia, segundo a Folha de São Paulo.

No anúncio, a instituição não cita a operação militar russa na Ucrânia, mas menciona um cenário de "incertezas e restrições".

"À luz do desdobramento de incertezas e restrições, o NDB suspendeu novas transações com a Rússia. O NDB vai continuar a conduzir negócios em total conformidade com os mais altos princípios de compliance como uma instituição internacional", diz um trecho do comunicado divulgado citado pela mídia.

A decisão suspende a aprovação de novos projetos russos e desembolsos para projetos já aprovados e que dependiam do repasse de recursos do banco, de acordo com a Folha.

A decisão foi tomada pela gerência da instituição financeira, comandada pelo ex-secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troyjo. Ele foi indicado ao cargo pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em 2020.

Entretanto, a mídia afirma que a medida foi "técnica" e o governo brasileiro não chegou a ser consultado sobre a mesma.

Um dos principais motivos elencados para justificar a decisão, seria as diversas sanções aplicadas pelos EUA e União Europeia a Moscou nos últimos dias, as quais podem criar dificuldades futuras para que o país venha a cumprir seus compromissos financeiros.

Como a instituição repassa e recebe recursos por meio de bancos internacionais, a avaliação é de que, em meio às sanções, os canais financeiros com a Rússia deverão ficar comprometidos. Além disso, pesou na decisão o fato de as principais agências de classificação de risco terem rebaixado a nota do país.

O Banco do BRICS foi fundado em 2015 pelas nações que formam o grupo do BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

