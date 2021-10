Dez empresas com offshores nos Pandora Papers registram queda na Bolsa

Apoie o 247

Edoardo Ghirotto, Metrópoles - As empresas que operam na bolsa brasileira, a B3, e que tiveram os seus proprietários citados em reportagem da série Pandora Papers, da qual o Metrópoles participa, apresentaram queda no valor das ações na segunda-feira (4/10), o primeiro dia de pregão após as revelações. Nesta terça-feira (5/10), sete das empresas voltaram a ter os papéis negociados em baixa.

A B3 teve queda de 2,2% na segunda-feira, em função do desempenho ruim dos mercados externos e dos papéis de bancos no Brasil. A bolsa se manteve com desempenho estável nesta terça-feira, com alta de 0,06%.

Aeris (+2,56%), Guararapes (+1,11%) e RaiaDrogasil (+0,31%) foram as únicas empresas citadas nos Pandora Papers que tiveram alta após a queda registrada no dia anterior.

Na segunda, o valor das ações ordinárias da Klabin teve alta de 0,34%, mas a empresa produtora de celulose sofreu baixas nas ações preferenciais (-1,56%) e nas Units (-0,88%). A empresa registrou estabilidade com as Units nesta terça, com alta de 0,04%, mas as ações ordinárias e preferenciais caíram 0,83% e 0,45, respectivamente.

Empresas citadas no Pandora Papers caem na B3

