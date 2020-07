Dez milhões de brasileiros ainda aguardam aprovação para receber auxílio emergencial

247 - Ainda existem 10 milhões de brasileiros na fila para conseguir o auxílio emergencial, dentre os que esperam o resultado de uma análise ou que dependem de uma reanálise pelo Ministério da Cidadania, segundo cálculos da Rede Brasileira de Renda Básica divulgados pelo Uol.

Integrantes do ministério da Economia confirmaram que o governo federal aceitou a proposta do Congresso Nacional e estendeu o auxílio emergencial em duas parcelas de R$ 600.

Inicialmente, o governo propôs pagar mais três parcelas de R$ 300. Depois, passou a defender um escalonamento decrescente, com parcelas de R$ 500, R$ 400 e R$ 300, mas não teve apoio de parlamentares.

Na terça-feira, 30, Jair Bolsonaro tentou faturar em cima do projeto. Ele afirmou que a distribuição dos R$ 600 "só foi possível graças à sensibilidade de nossos ministros, estando a frente o Paulo Guedes, bem como do parlamento brasileiro".

O governo Bolsonaro, no entanto, havia proposto no início da pandemia um auxílio emergencial no valor de R$ 200. Diante da forte pressão da oposição pelo aumento da quantia, o valor foi alterado. Jair Bolsonaro falou ainda nesta terça que R$ 600 é "muito pouco", mas que para quem não tem nada, é "muito".

