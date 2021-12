Diante da recessão, Guedes diz que "recuperação em V aconteceu e já acabou"

Os dados são preocupantes e evidenciam o desastre que é a política econômica do governo Bolsonaro. O Brasil entrou em recessão técnica, com queda de 0,1% do PIB edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, mudou o discurso sobre a recuperação no pós-pandemia, que, segundo ele, ocorria em formato de "V". Ou seja, crescimento proporcional à queda registrada na primeira metade do ano.

Agora, Guedes diz que essa recuperação "já aconteceu e acabou". "Senhores, a recuperação em V já aconteceu, acabou. Nós não estamos mais falando de recuperação em V, estamos falando do crescimento para o ano seguinte", disse o ministro nesta sexta-feira (3) em participação por videoconferência no evento da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim).

Os dados são preocupantes e evidenciam o desastre que é a política econômica do governo Bolsonaro. O Brasil entrou em recessão técnica, com queda de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre, resultado abaixo da expectativa do mercado, que era de um alta de 0,1%.

"O PIB foi lá embaixo, caiu 4% e já voltou. A recuperação cíclica já aconteceu, já estamos de volta. As pessoas dizem: 'ah, não sabemos se ano que vem vai ter V', esquece, não tem mais V", afirmou o ministro.

"Saímos do fundo do poço e a economia tá em pé de novo", disse Guedes, negando a alta da inflação, desemprego, retorno da fome e da extrema pobreza em índices preocupantes.

