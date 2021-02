Diante do desgoverno Bolsonaro, Fundo da Noruega corta R$ 15 bi em investimentos no Brasil

Entre 2019 e 2020, o valor investido no Brasil caiu de US$ 9,6 bilhões para US$ 6,8 bilhões edit

Revista Fórum - O Fundo de Pensão do Governo na Noruega, um dos maiores do mundo, divulgou um balanço na nesta quinta-feira (25) sobre os investimentos realizados em 2020. O relatório mostra uma queda drástica nos recursos repassados ao Brasil.

Segundo reportagem do colunista Jamil Chade, do Uol, entre 2019 e 2020, o valor investido no Brasil caiu de US$ 9,6 bilhões para US$ 6,8 bilhões. Essa redução acontece em meio ao aumento do fundo no total para US$ 128,5 bilhões, uma subida de 10%.

