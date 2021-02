Dieese estima perda de 124 mil postos de trabalho com fechamento da Ford

Cerca de 118,8 mil postos de trabalho devem ser fechados com o encerramento das atividades da Ford no Brasil, além das cinco mil demissões já anunciadas edit

247 - O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômico (Dieese) estimou uma perda potencial de mais de 118.864 mil postos de trabalho, somando diretos, indiretos e induzidos, devido ao fechamento da Ford no Brasil, além das cinco mil demissões já anunciadas. O encerramento da produção de veículos da montadora no Brasil, que completou um mês nesta quinta-feira (11), pode representar uma perda de R$ 2,5 bilhões na massa salarial.

De acordo com as estimativas, pode haver uma queda na arrecadação de tributos e contribuições de R$ 3 bilhões ao ano. O Dieese informou que a cada R$ 1 gasto na indústria automobilística acrescenta R$ 1,40 no valor agregado da economia. As estatísticas foram publicadas pelo portal G1.

Após um século produzindo no Brasil, a Ford já encerrou as atividades produtivas em Camaçari (BA) e deve fechar as unidades de Taubaté (SP) e Horizonte (CE) até o final do ano. Os veículos continuarão sendo vendidos no Brasil, mas serão importados da Argentina e do Uruguai.

De acordo com José Silvestre Prado de Oliveira, coordenador de relações sindicais do Dieese, "quando você fecha uma planta industrial, gera um efeito irradiador na cadeia em geral". "Todo país desenvolvido tem uma indústria forte. O Brasil já teve o parque industrial mais diversificado da América Latina", disse.

