Dieese: salário mínimo deveria ter sido de R$ 6.388,55 em julho

247 - A Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), apontou que o salário mínimo deveria ser de R$ 6.388,55 em julho. O valor representa 5,27 vezes o piso federal atual, de R$ 1.212.

De acordo com matéria do jornal O Estado de S.Paulo, para fazer a estimativa do valor ideal do salário mínimo, o Dieese acessou informações sobre preços da cesta básica de São Paulo, que teve um custo de R$ 760,45, a mais cara do mês entre as 17 capitais analisadas na pesquisa todo mês.

Pelo preço da cesta básica, o trabalhador que recebe um salário mínimo comprometeu em média 59,27% do seu rendimento líquido de julho para adquirir os produtos alimentícios básicos, informou o Dieese.

