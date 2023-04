Diesel cai 2,4% nos postos do Brasil em abril, aponta Ticket Log

Apoie o 247

ICL

SÃO PAULO (Reuters) - O preço médio do diesel comum nos postos do Brasil caiu 2,40% entre 1º a 26 de abril ante março, a 6,15 reais por litro, apontou o Índice de Preços Ticket Log (IPTL) nesta terça-feira.

Já o tipo S-10 fechou a 6,25 reais, configurando uma queda de 2,20% na mesma comparação.

Com isso, o combustível manteve a tendência nacional de redução dos preços em 2023, marcando a quarta queda consecutiva, apesar de aumentos registrados em três Estados no último mês.

"No início de abril, apenas Alagoas e Roraima haviam registrado acréscimo no preço médio do diesel. Nesse fechamento de mês, ainda que pequeno, o Pará também registrou um aumento de 0,10% no valor do tipo comum", apontou Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, em nota.

Todas as regiões registraram recuo no preço do diesel e os mais expressivos foram no Sul, onde o tipo comum baixou 2,73% e fechou a 5,62 reais em abril.

Já as médias mais altas para os dois tipos de diesel foram identificadas nos postos do Norte, com o comum a 6,71 reais e o S-10, a 6,86 reais.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil.

(Por Letícia Fucuchima)

