Diesel S-10 recua 0,65% na 1ª metade de janeiro nos postos do Brasil, aponta Ticket Log

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - O preço médio do diesel S-10, o mais comercializado do Brasil, recuou 0,65% nos postos brasileiros na primeira quinzena de janeiro ante o fechamento de 2023, a 6,14 reais o litro, após cortes de preços da Petrobrás e reoneração de tributos federais, apontou o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) nesta segunda-feira.

Já o diesel comum teve queda de 0,5% no mesmo período, a 5,99 reais o litro, apontou o levantamento, feito com base em abastecimentos realizados em 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log pelo país.

continua após o anúncio

"A redução para o diesel anunciada no final de dezembro somada a reoneração do combustível válida desde o dia 1º de janeiro, resultou em um recuo sutil de menos de 1% no preço repassado aos motoristas", afirmou em nota o diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, destaca Douglas Pina.

O leve recuo ocorreu após a Petrobrás ter reduzido o preço médio do diesel vendido em suas refinarias a distribuidoras em 8 de dezembro e em 27 de dezembro, em 6,7% e 7,9% respectivamente.

continua após o anúncio

O repasse de ajustes da Petrobrás nas refinarias aos consumidores finais nos postos não é imediato e depende de uma série de questões, como impostos, margens de distribuição e revenda e adição de biocombustíveis.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: