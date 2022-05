Difícil evitar recessão em meio a aumentos de preços devido ao conflito na Ucrânia, diz Banco Mundial

"Ao olharmos para o PIB global, é difícil agora ver como evitar uma recessão", disse presidente do Banco Mundial, David Malpass edit

Sputnik - O impacto do aumento dos preços de alimentos e energia com o conflito na Ucrânia pode tornar difícil evitar uma recessão global, disse o presidente do Banco Mundial, David Malpass, nesta quarta-feira (25).

"Ao olharmos para o PIB global, é difícil agora ver como evitar uma recessão", disse Malpass durante uma discussão sobre a economia mundial organizada pela Câmara de Comércio dos EUA.

