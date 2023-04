Dilma monta equipe no banco dos BRICS com nomes de peso do mercado financeiro

Apoie o 247

247 - Nova presidente do Novo Banco de Desenvolvimento - o banco dos BRICS - a ex-presidente da República Dilma Rousseff tem em sua equipe dois nomes de peso do mercado financeiro a assessorando nos temas de risco e finanças.

O primeiro é Marco Túlio de Oliveira Mendonça, bacharel em Administração e MBA em Gestão de Riscos. Ele possui 35 anos de experiência no setor bancário e ocupou cargos de alto nível no Banco do Brasil S.A., como Diretor de Gestão de Riscos, Diretor de Empréstimos e Financiamentos Produtos, Diretor de Crédito, Chefe de Operações da Ásia em Tóquio, Gerente Geral em Lisboa e Diretor Geral Adjunto em Milão.

O outro é Aguinaldo Barbieri, bacharel em Direito e MBA. Ele tem cerca de 40 anos de experiência no setor bancário e ocupou cargos de alto nível na indústria financeira, como Diretor Superintendente da BB Asset (BB DTVM), BB Asset Management Ireland LTD (BB AMIL), BB Fund SPC nas Ilhas Cayman, além de CEO & Presidente do Banco do Brasil Américas na Flórida (EUA) e Gerente Executivo de Mercado de Capitais de Dívida do Banco do Brasil.

