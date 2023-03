Dilma será eleita presidente dos Brics nesta sexta e empossada em viagem de Lula à China

A ex-presidenta vítima de um golpe no Brasil é candidata única à presidência do Novo Banco do Desenvolvimento e ficará no cargo até julho de 2025 edit

247 - Sete anos depois de ter sido afastada por um golpe em 2016, quando foi inocentada pelo Ministério Público Federal e por uma perícia do Senado, Dilma Rousseff (PT) voltará a ocupar um cargo público e será eleita nesta sexta-feira (24) para comandar o Novo Banco do Desenvolvimento (NDB), instituição financeira criada em 2014 pelos Brics – o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A posse da ex-presidenta em sua nova função vai acontecer no dia 29, durante a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China.

Escolhida por Lula, Dilma é candidata única e ficará no cargo para completar o mandato brasileiro, até julho de 2025. Os presidentes da instituição costumam ser eleitos por unanimidade. Segundo informações publicadas nesta quinta (23) pelo jornal O Estado de S.Paulo, autoridades estrangeiras fizeram sabatinas com com ela este mês depois que o NDB comunicou o início da troca de comando.

Vai acontecer uma votação interna para aprovar a indicação da ex-presidenta - a reunião será organizada pelo conselho de governadores do banco, formado pelos ministros da Fazenda dos países fundadores do NDB, mais os representantes dos quatro novos integrantes (Bangladesh, Emirados Árabes Unidos, Egito e Uruguai).

