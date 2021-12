Dino defende revisão do atual teto de gastos num governo Lula

O governador, em entrevista à TV 247, defendeu uma revisão da medida, que, na realidade, já existia no passado. “Teto de gastos na Constituição do jeito que fizeram, só o Brasil. E não deu certo”. Assista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino, em entrevista à TV 247, criticou a gestão do teto de gastos por parte do governo de ultradireita de Jair Bolsonaro. Segundo ele, se a esquerda estivesse no poder e praticasse manobras como a do atual governo, “o mundo teria desabado”.

“Quando nos acusarem de irresponsabilidade fiscal por necessitar rever o teto de gastos, é simples responder. Quem derrubou o teto de gastos foi o Bolsonaro. Quem está praticando uma irresponsabilidade fiscal gigantesca é este governo. Está criando uma bomba fiscal. Aliás, uma não, várias bombas fiscais. Esta dos precatórios é uma. Esta de criar um programa permanente com fonte temporária… Fosse nós da esquerda fazendo isso, o mundo teria desabado. Mas como é a direita fazendo, eles não são acusados de irresponsabilidade fiscal”, disse.

O governador defendeu uma revisão da medida, que, na realidade, já existia no passado. “É claro que tem que ter teto de gastos. O que é o Orçamento? É o teto de gastos. O que é LDO, ou o plano plurianual? É o teto de gastos. Parece que inventaram a roda, a lei da gravidade. É claro que tem que ter. A questão é saber de que forma, qual modulação, quais os termos. Teto de gastos na Constituição do jeito que fizeram, só o Brasil. E não deu certo. Fracassou, como mostram os fatos”, disse.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE