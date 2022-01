Direção da Petrobrás impede acesso de membros Sindipetro na unidade a mando de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Na manhã desta segunda-feira (31), um grupo de integrantes do Sindipetro-RJ composto por diretores e representantes de outras categorias, como professores, e militantes do PSTU, foi impedido pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) de acessar ao GASLUB, em Itaboraí-RJ, onde realizaria uma panfletagem durante a visita de Jair Bolsonaro, pedindo a retomada dos investimentos na unidade.

O fato aconteceu quando uma van fretada pelo Sindicato foi parada em uma barreira no acesso ao GASLUB, sendo que a ordem, segundo os oficiais PMs, foi expressamente determinada pela direção da Petrobrás.

Bolsonaro e comitiva não usam máscaras

Além da ação autoritária, componentes da comitiva presidencial, além do próprio Bolsonaro, circularam sem máscaras de proteção à COVID-19 pelas dependências do GASLUB, expondo a risco de contaminação todos que ali trabalham. O Sindicato lembra que o uso de máscara é obrigatório não apenas pelos regulamentos vigentes na estatal, mas também pela legislação estadual.

Em comunicado, o Sindipetro-RJ afirma que repudia de forma veemente o acontecido e exige que o direito ao contraditório seja restabelecido na Petrobrás.

