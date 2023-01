Diretores indicados por Mercadante tomam posse no BNDES

Apoie o 247

247 - O Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou na quinta-feira (12) quatro dos oito diretores já indicados por Aloizio Mercadante, futuro presidente da instituição. Eles são: Alexandre de Abreu, ex-presidente do Banco do Brasil; Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda no governo Dilma; o economista José Luis Gordon; e o ex-ministro da Controladoria-Geral da União do governo, Dilma Luiz Navarro. Os quatro foram empossados nesta sexta-feira (13).

Corrêa assume a diretoria de Finanças e Crédito Digital para micro, pequenas e médias empresas. Barbosa será chefe de Planejamento Estratégico de Saneamento, Transporte e Logística e da área de Energia. Gordon assume a diretoria de Desenvolvimento Produtivo e Inovação. Navarro comandará a Diretoria de Compliance e Riscos.

Na última segunda-feira (9), um despacho do Tribunal de Contas da União (TCU) deu aval à nomeação de Mercadante para a presidência do BNDES. A decisão derrubou os questionamentos sobre a legalidade da indicação de Mercadante para o cargo em face à lei das estatais.

