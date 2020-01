Dispara custo da educação privada e dos planos de saúde: três vezes acima da inflação

Os fundamentos econômicos do país vão perdendo espaço para um novo cliclo de caos estrutural. Os planos de saúde tiveram forte alta (o triplo da inflação: 36,61, contra 11,41%, desde 2017). Na educação, os cursos regulares tiveram reajuste médio de 20,22% nos três últimos anos, quase o dobro do IPCA edit

A reportagem do jornal O Globo destaca que "se a carne foi o vilão da inflação em 2019 — com alta de 18% — educação e saúde têm pressionado o orçamento das brasileiros nos últimos anos. É um padrão que se repete desde 2012, com esses itens subindo acima da média. A única exceção foi 2015, quando o IPCA subiu 10,67 e os reajustes escolares ficaram um pouco abaixo, 9,17%."

A matéria ainda acrescenta que "nem mesmo a recessão econômica que atingiu o país entre 2014 e 2017 e o elevado desemprego foram capazes de frear esses aumentos, que oneram o orçamento da classe média em famílias de diferentes perfis — para quem tem idosos, planos de saúde pesa mais, nos domicílios com crianças, a educação ganha importância."