Disparada do dólar e coronavírus: gastos de brasileiros no exterior em maio é o pior desde 2004

247 - Com a disparada do dólar e as medidas de fechamento de fronteiras para conter a pandemia do coronavírus, os gastos de brasileiros no exterior chegaram a US$ 200 milhões em maio, de acordo com o Banco Central.

As informações são do blog O Antagonista, que ressalta que este é o menor valor para o mês desde 2004. A queda, em comparação com maio de 2019, foi de 86,4%.

