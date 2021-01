Dívida pública explode em 2020 e vai a 89,3% do PIB

Dívida pública brasileira chegou ao patamar recorde de 89,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 e está assocaida ao maior déficit no setor público da história, que chegou a R$ 703 bilhões (9,49% do PIB) no ano passado edit

247 - A dívida pública brasileira chegou ao patamar recorde de 89,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira (29). O rombo está atrelado ao maior déficit no setor público da história, que chegou a R$ 703 bilhões (9,49% do PIB) no ano passado.

O nível de endividamento, que já era crescente no início do ano, foi acelerado em função dos gastos com saúde e o pagamento do auxílio emergencial. Em janeiro, a dívida estava em 74,6%, do PIB e chegou a 89,1% em outubro. Ao todo, o aumento foi de 15 pontos percentuais.

Em dezembro, a dívida líquida, que desconta os ativos do governo, cresceu e ficou em 63% do PIB em dezembro, alta de 1,3 ponto percentual em relação ao mês anterior.

