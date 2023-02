Tamanho da dívida trabalhista da Americanas é mais que o dobro do apresentado pela empresa em recuperação judicial

Apoie o 247

ICL

247 - A Americanas incluiu em seu pedido de recuperação judicial dívidas trabalhistas que somam R$ 119,6 milhões a serem pagos à classe 1, que engloba 321 trabalhadores e entidades. O montante, porém, é 138% inferior ao valor total das causas, que chega a R$ 284 milhões, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

O levantamento, feito por meio da plataforma Data Lawyer, aponta que existem ao menos 2.331 processos ativos contra a Americanas na Justiça do Trabalho. Em janeiro, oito sindicatos ingressaram de forma conjunta com uma ação em que pediam o bloqueio R$ 1,53 bilhão do patrimônio dos três maiores acionistas da Americanas, os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. A Justiça, porém, negou a liminar e as entidades estão recorrendo da decisão.

Ainda conforme a reportagem, “a varejista informou apenas os credores que constam do pedido de recuperação judicial. De acordo com a empresa, são ‘650 credores na classe 4 que somam um total de R$ 72,8 milhões. A classe 1 concentra dívidas com verbas trabalhistas e equivalentes, como as de profissionais liberais, e reúne um total de R$ 119,6 milhões’".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.