Dólar bate R$ 5 pela primeira vez na história

247 - A tensão no mercado brasileiro, agravada pela derrota do governo Bolsonaro no congresso, e no mundo, pela decisão de Donald Trump de suspender por 30 dias os voos entre EUA e Europa, resultou na abertura das negociações do dólar, nesta quinta-feira (12), acima de R$ 5,00. Na máxima, a cotação chegou a R$ 5,027.

Logo após a abertura do mercado de câmbio, o Banco Central (BC) anunciou que vai vender US$ 2,5 bilhões ainda nesta quinta-feira (12), e não mais US$ 1,5 bilhão como divulgado no dia anterior.

O anúncio do BC reduziu levemente a alta do dólar, negociado a R$ 4,987, com valorização de 5,63%, às 9h13min.

O dia é de nervosismo nos mercados globais.