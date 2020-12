Dólar cai a R$ 5,10 e Ibovespa engata alta

Infomoney - O Ibovespa engata alta nesta segunda-feira (7) puxado pelas ações de bancos. Itaú Unibanco (ITUB4), Bradesco (BBDC3; BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3) avançam entre 1% e 1,6%.

Lá fora, as bolsas operam em leves baixas com os investidores em preocupados após as notícias de que os EUA se preparam para impor sanções a uma dúzia de autoridades chinesas por conta da desqualificação de legisladores de Hong Kong.

Ao mesmo tempo, fica no radar dos investidores a possível divulgação por um grupo bipartidário de senadores americanos do pacote de US$ 908 bilhões em estímulos contra os impactos econômicos do coronavírus.

Já na Europa, mais uma vez não houve sucesso em um acordo comercial entre União Europeia e Reino Unido após o Brexit. No final de semana, o primeiro ministro britânico, Boris Johnson, realizou conversas por telefone com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Os líderes orientaram suas equipes de negociadores a continuarem tentando fechar um acordo, que atualmente foca sobre temas como mecanismos para resolver disputas comerciais, um espaço comercial justo e pesca – este último tema estaria majoritariamente resolvido, segundo a imprensa.

Às 11h04 (horário de Brasília), o Ibovespa tinha alta de 0,52%, aos 114.340 pontos.

Enquanto isso, dólar comercial caía 0,48% a R$ 5,0995 na compra e a R$ 5,10 na venda. O dólar futuro com vencimento em janeiro de 2021 registrava queda de 1,04%, a R$ 5,102.

Além do cenário externo menos favorável, os investidores também avaliam desdobramentos da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de barrar a reeleição dos líderes do Congresso.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 cai quatro pontos-base a 3,02%, o DI para janeiro de 2023 tem queda de três pontos-base a 4,46%, DI para janeiro de 2025 recua dois pontos-base a 6,11% e o DI para janeiro de 2027 registra variação negativa de um ponto-base a 6,92%.

Entre os indicadores, os economistas do mercado financeiro reduziram mais uma vez suas projeções de queda para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2020. De uma retração de 4,5% projetada na semana passada, agora a mediana das expectativas aponta para uma contração de 4,4%.

Para 2021, os economistas projetaram um crescimento maior do PIB. Na semana passada era de 3,45%, e agora é de 3,5% a estimativa para a expansão da economia brasileira no ano que vem.

Já em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a expectativa mediana para 2020 disparou de 3,54% na semana passada para 4,21% agora. Para 2021 as estimativas para o indicador caíram de 3,47% para 3,34%.

A previsão para o dólar em 2020 foi cortada de R$ 5,36 para R$ 5,22 e para 2021 foi reduzida de R$ 5,20 para R$ 5,10.

Por fim, as projeções para a taxa básica de juros, Selic, mantiveram-se em 2,00% ao ano para 2020 e em 3,00% ao ano para 2021.

O conhecimento liberta. Saiba mais