Dólar cai abaixo de R$ 5 com sinalizações de Rússia e Ucrânia

Apoie o 247

ICL

Infomoney - O dólar comercial segue em queda e chega a operar abaixo dos R$ 5. Às 11h56 a divisa comercial tinha baixa de 0,89%, a R$ 5,007 na compra e R$ 5,008 na venda, chegando à mínima de R$ 4,994, com a melhora do humor no exterior, favorecendo ativos de risco.

Os investidores também seguem repercutindo as declarações recentes de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, de que não insistirá no plano de aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e admitindo negociação dos termos de rendição colocados pelo presidente da Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE