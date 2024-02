Dólar cai antes do Carnaval após alívio com revisão de inflação nos EUA

Apoie o 247

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista fechou a sexta-feira em baixa firme ante o real, após a revisão dos números de inflação nos EUA ficar dentro do esperado, em uma sessão marcada pela liquidez reduzida, em especial durante a tarde, com os participantes do mercado à espera do início do período de Carnaval no Brasil.

O dólar à vista fechou o dia cotado a 4,9595 reais na venda, em baixa de 0,72%. Na semana, a divisa registrou queda de 0,13%. Em fevereiro, a moeda acumula ganho de 0,43%. Na B3, às 17:09 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,64%, a 4,9720 reais.

Após o dólar ter tocado os 5,00 reais na quinta-feira, alguns participantes do mercado já começaram o dia na ponta de venda da moeda, aproveitando as cotações mais elevadas. Isso gerou um viés negativo para a divisa à vista desde cedo. “Há um movimento de realização. Bateu 5,00 reais, exportador vende”, comentou o diretor da assessoria de câmbio FB Capital, Fernando Bergallo.

A tendência de baixa para o dólar foi amplificada pelas notícias vindas dos EUA. O Departamento do Trabalho dos EUA anunciou pela manhã que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) aumentou 0,2% em dezembro, em vez de 0,3%, conforme informado no mês passado, de acordo com as revisões anuais dos dados de inflação. Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice de preços ao consumidor avançou 0,3% em dezembro, sem revisão.

A revisão sem maiores surpresas, conforme a analista Laís Costa, da Empiricus Research, retirou uma preocupação que permeava o mercado e que, no limite, poderia estressar a curva de juros norte-americana.

Os rendimentos dos Treasuries despencaram nos minutos seguintes à divulgação, ocorrida às 10h30, e o dólar também perdeu força ante outras divisas, em meio à leitura de que a revisão sem surpresas do CPI era um fator favorável aos cortes de juros pelo Federal Reserve mais cedo este ano, e não mais tarde.

No Brasil, a divisa norte-americana à vista renovou mínimas logo após o anúncio da revisão do CPI. Durante a tarde, o dólar recuperou parte do fôlego no exterior, mas a moeda à vista seguiu em queda no Brasil, tendo registrado o menor valor do dia, de 4,9500 reais (-0,91%), às 15h27.

A tarde foi marcada pela liquidez limitada em função da proximidade do período do Carnaval, sendo que muitos participantes do mercado já haviam encerrado as operações do dia. Às 17:09 (de Brasília), o índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas-- caía 0,01%, a 104,120.

