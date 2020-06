Dólar cai para R$ 4,87 e Ibovespa Futuro abre em alta

Atenções de investidores do Brasil ficam voltadas à decisão de juros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc). A expectativa é que a autoridade monetária mantenha a banda da taxa de juros entre 0% e 0,25% ao ano edit

Por InfoMoney - O Ibovespa Futuro abre em alta nesta quarta-feira (10) depois de um dia de correção na véspera, quando o índice à vista caiu 0,92%. Hoje as atenções ficam voltadas à decisão de juros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) dos Estados Unidos. A expectativa é que a autoridade monetária mantenha a banda da taxa de juros entre 0% e 0,25% ao ano com sinalização de que os juros seguirão baixos em 2021.

O dólar futuro para julho opera em queda de 0,68% a R$ 4,87.

Por aqui, foi divulgado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio, que caiu 0,38%, deflação abaixo da expectativa mediana dos economistas compilada no consenso Bloomberg, que apontava por um recuo de 0,46%. Em abril, o IPCA caiu 0,31% ante março. Os números são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Já na comparação com maio do ano passado, a inflação subiu 1,88%. A projeção dos economistas era de uma alta a 1,79%, contra um avanço de 2,4% em abril na mesma base de comparação.

Às 09h07 (horário de Brasília) o contrato futuro do Ibovespa para junho tinha alta de 0,59% a 97.095 pontos. Vale lembrar que amanhã é feriado bancário e a B3 ficará fechada, o que pode levar investidores a zerarem posições perto do fechamento.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 sobe seis pontos-base a 3,18%, o DI para janeiro de 2023 tem alta de seis pontos-base a 4,27% e o DI para janeiro de 2025 avança cinco pontos-base a 5,82%.

Os investidores também repercutem as projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para a economia global. A expectativa é de uma retração da economia global de 7,6% caso ocorra uma segunda onda da pandemia do novo coronavírus. Se não houver uma segunda onda, a contração é de 6%, mas com a recuperação a níveis pré-crise só no final de 2021.

No Brasil, o Ministério Público Eleitoral (MPE) se mostrou favorável ao uso das provas das investigações das fake news nas ações contra Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.