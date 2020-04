Dólar chega a ser vendido a R$ 6,91 nas casas de câmbio

Do Infomoney - A cotação do dólar, que já vinha em disparada por causa da crise do coronavírus, ganhou um empurrão a mais nesta sexta-feira (24) com a saída de Sergio Moro do ministério da Justiça. A avaliação de analistas e operadores de câmbio é de que a moeda americana deve continuar se valorizando no curto prazo.

Às 16h10 (de Brasília), o dólar comercial subia 2,149%, para R$ 5,6441 na compra e R$ 5,6466 na venda. Na máxima da sessão, por ora, a moeda chegou a atingir R$ 5,7433. Já o dólar futuro tinha valorização de 2,07%, para R$ 5,652. Nas casas de câmbio, as cotações eram bem maiores.

Segundo o site MelhorCâmbio.com, a cotação para compra do dólar em espécie estava em R$ 5,85 nas casas de câmbio de São Paulo, às 16h10. Mais cedo, a moeda em espécie era vendida a mais de R$ 6. Já para o carregamento de cartão pré-pago, a cotação praticada às 16h10 era de R$ 6,35 — pela manhã, chegou a R$ 6,91.

Além do dólar, o euro também operava em alta. Às 16h10, o avanço era de 2,202%, para R$ 6,0939 na compra e R$ 6,0995 na venda. Mais cedo, a alta chegou a 4%. Nas casas de câmbio, a moeda em espécie estava cotada a R$ 6,33 às 16h10, enquanto o carregamento do cartão pré-pago em euro era feito por R$ 6,88 — pela manhã, estava bem acima de R$ 7.

