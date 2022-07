Dólar chega ao maior valor desde janeiro e Ibovespa cai

O dólar chegou a R$ 5,3893 nesta terça-feira (5/7), uma alta de 1,21% em relação à cotação do dia anterior edit

Metrópoles - O dólar fechou cotado a R$ 5,3893 nesta terça-feira (5/7), uma alta de 1,21% em relação ao dia anterior. O valor é o maior desde 28 de janeiro, quando chegou a R$ 5,39.

Na máxima da sessão, a moeda norte-americana foi a R$ 5,4035. Nessa segunda-feira (4/7), a alta foi de 0,08%, com uma cotação de R$ 5,3251. No acumulado de julho, o dólar marca uma alta de 2,99%. No ano, ainda há uma desvalorização de 3,33% frente ao real.

Já o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, teve uma queda nesta terça-feira (5/7). O número caiu 0,32%, a 98.295 pontos, marcando uma perda perda parcial na semana de 0,67%. No ano, entretanto, o indicador registra alta de 6,23%.

