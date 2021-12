Dólar está perto de fechar seu melhor ano desde 2015

Apoie o 247

John McCrank (Reuters) - O índice do dólar caía nesta sexta-feira, mas deve terminar 2021 com ganho de quase 7%, com investidores apostando que o Federal Reserve dos Estados Unidos elevará as taxas mais cedo do que outras grandes economias em meio ao aumento repentino da inflação na esteira de iniciativas de estímulo Covid-19.

O índice do dólar, que mede o dólar norte-americano contra seis principais rivais, caiu 0,289%, para 95,729.

Perto de seu melhor ano desde 2015, o dólar tem sido apoiado por uma economia dos EUA em melhora e inflação persistente que levou a uma virada hawkish do Fed, que agora deve começar a aumentar as taxas de juros já em março.

O melhor desempenho das principais moedas em relação ao dólar em 2021 foi o dólar canadense, que ficou praticamente estável no ano, ajudado pela expectativa de que o Banco do Canadá comece a apertar sua política monetária já em janeiro.

O pior desempenho em relação ao dólar norte-americano foi o iene japonês, que caiu cerca de 10% este ano.

O euro, que tem o maior peso no índice do dólar, caiu um pouco mais de 7% em 2021, com o Banco Central Europeu (BCE) "aderindo a configurações de política monetária ultra-dovish, enquanto o Fed acelera sua redução e parece para caminhadas ", disseram analistas do Scotiabank em nota aos clientes.

"Vemos o enfraquecimento contínuo da moeda compartilhada no próximo ano para a marca de 1,10 e provavelmente além, já que os ventos contrários permanecem firmes, onde apenas a chance (improvável) de que o BCE aumente no final de 2022/início de 2023 possivelmente fornecendo algum suporte", disseram.

O euro caiu cerca de 6% no ano em relação à libra esterlina, com o alívio das preocupações na Grã-Bretanha sobre o impacto econômico da pandemia, com analistas esperando mais aumentos das taxas do Banco da Inglaterra em 2022.

Enquanto a libra esterlina atingiu seu nível mais alto em relação ao euro desde fevereiro de 2020, caiu um pouco mais de 1% em relação ao dólar no ano.

A maior perda do ano, embora não seja considerada uma moeda importante, foi a lira turca, que caiu cerca de 44% ante o dólar, em seu pior ano em duas décadas, prejudicada pela alta da inflação e pela política monetária heterodoxa do governo turco.

