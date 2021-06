Dólar fecha abaixo de R$ 5 pela primeira vez em mais de um ano

(Reuters) - O dólar teve forte queda nesta terça-feira e fechou abaixo da marca psicológica de 5 reais pela primeira vez em um ano, pressionado pela percepção de uma política monetária mais dura no Brasil e mais afrouxada nos Estados Unidos, combinação que pode atrair liquidez para o mercado doméstico.

O dólar à vista caiu 1,12%, a 4,9662 reais na venda. É a primeira vez que a cotação fica abaixo de 5 reais num fechamento desde 10 de junho do ano passado, quando terminou em 4,9398 reais.

A divisa brasileira esteve entre os melhores desempenhos globais nesta sessão, que contou ainda com fraqueza do dólar no exterior após declarações do chair do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell. O índice do dólar no exterior caía 0,2% no fim da tarde, depois de subir 0,3% mais cedo.

