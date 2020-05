Dólar dispara, bate novo recorde e fecha em alta de R$ 5,70

O Ibovespa também teve um dia ruim, com queda de 0,3% aos 79.228 pontos edit

247 - O dólar fechou em alta nesta quarta-feira, 6, a R$ 5,703, com o mercado na expectativa da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre os juros no Brasil, que vai divulgar sua decisão sobre o novo patamar da taxa Selic.

O Ibovespa, principal índice de Bolsa de Valores de São Paulo, também teve um dia ruim, com queda de 0,3% aos 79.228 pontos.

