Dólar fecha em alta após BC dos EUA sinalizar aumento dos juros em breve

247 - O dólar fechou em alta de 0,14%, cotado a R$ 5,4421, nesta quarta-feira, 26, após o banco central dos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed), sinalizar que deve aumentar as taxas de juros. As previsões são para que haja aumento em março.

Apesar da sinalização do Fed, autoridades ainda não determinaram a trajetória de qualquer aumento nas taxas de juros, disse o presidente da entidade norte-americana, Jerome Powell, acrescentando que não é possível prever "exatamente" qual será o caminho do aperto da política monetária.

Os comentários de Powell, em uma coletiva de imprensa, seguiram a divulgação da última declaração de política monetária do Fed, que sinalizou uma preparação por parte do banco central para elevar as taxas de juros, atualmente em quase zero, em breve, provavelmente já em sua próxima reunião em março.

O Fed também sinalizou que se prepara para reduzir seu balanço patrimonial de quase 9 trilhões de dólares após o início das altas dos juros.

*Com informações da Reuters

