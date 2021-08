Dólar fecha em queda de 0,70%, a R$ 5,385

Em agosto, a moeda ganha 3,39%, elevando a alta no ano para 3,73% edit

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em queda nesta sexta-feira, mas não sem antes superar a barreira dos 5,47 reais, o que atraiu vendas, e a moeda acumulou firme alta na semana, sinal da maior exigência de prêmio de risco diante do aumento do burburinho político-fiscal doméstico e da leitura de que os EUA podem cortar estímulos antes do esperado.

O dólar à vista caiu 0,70%, a 5,385 reais na venda, maior queda desde o último dia 10 (-0,96%).

O alívio depois da alta de quase 3% nas duas sessões anteriores não veio sem volatilidade. Entre a máxima (5,4765 reais, alta de 0,98%) e a mínima (5,3711 reais, queda de 0,96%), a cotação variou mais de 10 centavos de real.

Nesta sexta, o dólar também ensaiou um ajuste de baixa no exterior, embora mais tímido. O índice da moeda norte-americana frente a uma cesta de divisas recuava 0,14% no fim da tarde, após mais cedo renovar máximas em nove meses e meio.

Aqui, o dólar futuro negociado na B3 chegou ao fim da tarde em baixa de 0,56%, a 5,3950 reais, após cravar 5,4840 reais pela manhã, maior patamar desde o começo de maio.

Na semana, o dólar à vista subiu 2,65%, valorização mais forte desde a semana finda em 9 de julho (+4,01%). Em agosto, a moeda ganha 3,39%, elevando a alta no ano para 3,73%.

