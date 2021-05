Dólar fecha em queda de 0,77%, a R$5,2148

Reuters - O dólar emendou a terceira queda nesta sexta-feira e fechou no menor patamar desde janeiro frente ao real, com os mercados ainda embalados por um maior otimismo visto recentemente com a economia brasileira, enquanto a fraqueza da moeda norte-americana no exterior e novo dia positivo nas praças acionárias deram respaldo às compras de ativos domésticos.

O dólar à vista caiu 0,77%, a 5,2148 reais na venda, depois de oscilar entre 5,2644 reais (+0,17%) e 5,2094 reais (-0,88%).

A cotação encerrou no menor patamar desde 14 de janeiro (5,212 reais).

Na semana, o dólar caiu 2,63%, aprofundando as perdas em maio para 3,99%.

Com isso, a moeda reduziu a 0,45% a alta acumulada em 2021. (Por José de Castro)

